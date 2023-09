New York -Beim Spiel zwischen Rekordmeister New York Yankees und den Minnesota Twins um den Berliner Max Kepler ist ein junges Mädchen auf der Tribüne von einem über 100 Meilen schnellen Baseball im Gesicht getroffen worden. Das Kind wurde nach Erste-Hilfe-Maßnahmen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, zunächst gab es keine verlässlichen Informationen zum Zustand.



Nach einem Treffer von Yankees-Schlagmann Todd Frazier flog der Ball in die unteren Zuschauerränge und traf das junge Mädchen, das mit seinen Großeltern im Stadion war. In diesem Bereich gibt es keine Schutznetze. Zahlreiche Spieler knieten nach dem Unglück auf dem Platz und schauten betroffen Richtung Tribüne.

Zuschauer zeigen ihr Mitgefühl während das Mädchen aus dem Stadion getragen wird. AP

„Ich habe alles gesehen“

„Ich habe alles gesehen. Es war schlimm. Hoffentlich geht es ihr gut“, sagte Frazier. „Ich wünschte, es wäre nie passiert. Es ist hart, daran beteiligt zu sein. Ich musste an meine Kinder denken.“

Erneut wurden Rufe nach mehr Sicherheitsmaßnahmen im Yankees Stadium laut. Erst im Juli war dort ein Fan von einem Foul Ball getroffen worden und musste medizinisch versorgt werden. Im Mai gab es einen ähnlichen Vorfall. Der Klub beschäftigt sich nach eigenen Angaben bereits mit Plänen zum Ausbau der Sicherheitsnetze. (sid)