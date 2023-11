Wer gerade auf der Suche nach einem neuen Bürostuhl ist, könnte sich über dieses Angebot freuen. Ein „einmaliges, exklusives Sammlerstück“ mit einem Touch „Fußballgeschichte“ versteigert die Bürgerstiftung Treptow-Köpenick anlässlich des zehnten Stiftungsgeburtstags. „Ein Union-Bürostuhl light in den Farben Rot und Grau, der nicht nur stilvoll aussieht, sondern auch eine einzigartige Geschichte erzählt“, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung vom Freitag. „Dieser außergewöhnliche Bürostuhl (...) ist mit allen Unterschriften der Mannschaft des 1. FC Union Berlin der Saison 2022/2023 versehen.“

Seit dem 23. Oktober läuft die Auktion und bis zum 30. November kann der Preis von aktuell 610 Euro (Stand 3. November, 14.30 Uhr) noch überboten werden. Interessierte müssen sich auf der Webseite registrieren, um teilnehmen zu können. Der Erlös geht der Stiftung zufolge an gemeinnützige Projekte in Treptow-Köpenick. Welche genau das sind, wurde noch nicht mitgeteilt. Unter den Teilnehmenden werden außerdem zwei Tickets für das Heimspiel von Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach am 9. Dezember um 20 Uhr verlost.