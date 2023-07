1. FC Union Berlin: Erste Trikots für neue Saison vorgestellt, Fanshop überlastet

Die ersten Trikots vom 1. FC Union Berlin für die neue Saison sind draußen und sofort war der Fanshop überlastet. So sehen die neuen Hemden der Köpenicker aus.

Fußballbundesligist 1. FC Union Berlin hat am Mittwoch neue Trikots für die anstehende Saison vorgestellt. Zuerst werden die Ausweichtrikots präsentiert, die Heimhemden sind später dran. Da die Köpenicker in diesem Jahr in der Champions League spielen und viel unterwegs sein werden, mussten die Verantwortlichen sich etwas einfallen lassen.

Und so sehen die neuen Hemden aus: Das Waldmeister-Grün und die beigen Ärmel passen gut zum Stadion an der Alten Försterei. Kurz nach der Vorstellung der neuen Trikots war die Webseite des Fanshops komplett überlastet. Eine Anzeige vom Vormittag verrät: Über 4000 Fans wollten gleichzeitig auf die Homepage zugreifen und mussten warten.

Unser Ausweichtrikot 2023/24 🔴⚪



Ab sofort erhältlich! ⤵ — 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 12, 2023