1. FC Union Berlin: Fans lassen Ticket-Server wegen Champions League zusammenbrechen

Der 1. FC Union Berlin hat am Donnerstag zum ersten Mal Tickets für die Champions-League verkauft. Dabei kam es zu großem Andrang - aber auch zu einigen Pannen. Mitglieder des Clubs konnten sich ab 12 Uhr am Donnerstag exklusiv Dauerkarten für die drei Heimspiele des 1. FC Union Berlin in der Gruppenphase der Champions League im Olympiastadion sichern. Wie Union am Donnerstagabend mitteilte, überschritten die Zugriffe auf den Online-Ticketshop die aktuelle Mitgliederzahl des Vereins jedoch zeitweise um mehrere Zehntausend. Insgesamt wurden am Donnerstag laut dem Verein fast 30.000 Karten verkauft.

Laut Union haben viele Fans versucht, den Ticketshop mit verschiedenen Geräten gleichzeitig zu erreichen. „Diese Last konnten die Server des Ticketdienstleisters trotz einer Warteseite nicht bewältigen, sodass kurzfristig zusätzliche Sicherungsmaßnahmen für den Shop ergriffen werden mussten, um die Zahl der gleichzeitigen Zugriffe zu beschränken und eine vollständige Abwicklung aktiver Verkaufsvorgänge zu gewährleisten“, hieß es in der Mitteilung. „Diese Sicherungsmaßnahmen werden Fans aktuell leider auf zahlreichen Endgeräten als Fehlermeldungen angezeigt.“

Auslosung für Champions-League-Gruppenphase am 31. August

Der Ticketdienstleister arbeite weiterhin an einer Lösung für dieses Problem, da die Last auf den Servern nach wie vor überdurchschnittlich hoch sei. In sozialen Medien hatten Union-Fans ihrem Frust über den Ablauf Luft gemacht. Verkauft wurden trotzdem viele Tickets: 15.150 Käufer sicherten sich 27.225 Dauerkarten.

Vom 10. bis zum 30. August können sich die Union-Mitglieder eine Dauerkarte für die drei Heimspiele in der Gruppenphase im Olympiastadion sichern. Allerdings wissen die Mitglieder nicht, gegen wen ihre Lieblingsmannschaft spielen wird: Die Auslosung für die Gruppenphase der Champions League findet erst am 31. August statt. Die Interessenten können noch bis zu drei weitere Personen mit ins Stadion bringen, die nicht Mitglieder sind und in anderen Bereichen sitzen werden. Im Durchschnitt kaufte am ersten Tag laut Union fast jedes Mitglied eine zusätzliche Karte. Rund 25 Prozent der zusätzlich gekauften Karten wurden für andere Vereinsmitglieder gekauft.