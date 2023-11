Der 1. FC Union Berlin hält trotz der aktuellen Negativserie weiterhin an Trainer Urs Fischer fest. Fischer steht seit Wochen in der Kritik, Union-Präsident Dirk Zingler schwieg lange in der Trainer-Diskussion – jetzt aber nicht mehr. In einer ebenso öffentlichen wie umfangreichen Stellungnahme stärkt Zingler dem Coach den Rücken.



Ein Beitrag des Präsidenten mit allen Union-Fans als Adressaten erscheint am Samstag im Stadionheft zum Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Darin werden Zinglers Aussagen als Vorwort zu lesen sein. Der Text liegt der Berliner Zeitung bereits jetzt vor.

Dirk Zingler: „Lasst uns das nötige Glück gemeinsam erzwingen!“

Zur aktuellen sportlichen Krise des 1. FC Union Berlin und zur Debatte um Urs Fischer schreibt Zingler im Stadionheft wörtlich: „Doch wir schwelgen nicht in der Vergangenheit, unsere Aufgabe ist es, die Gegenwart erfolgreich zu meistern. Dazu gehört es selbstverständlich, zu überprüfen, wem wir die anspruchsvolle Aufgabe anvertrauen, unsere Mannschaft wieder in die Spur zu bringen und sie so zu führen, dass sie die nötigen Punkte holt, um uns in der Bundesliga zu halten. Die Antwort auf die Frage, wer das tun soll, lautet: Urs Fischer. Und zwar nicht aus Dankbarkeit für seine Leistungen in der Vergangenheit, sondern weil wir überzeugt davon sind, dass er ein hervorragender Trainer ist, der diese schwierige Aufgabe lösen kann.“

Union-Präsident Dirk Zingler schreibt weiter: „Gemeinsam gilt es nun, die gesamte Kraft unseres Klubs zu entfalten, um mit unserer Bundesligamannschaft wieder Spiele zu gewinnen. Viele kleine Schritte werden dazu notwendig sein, es wird ein mühsamer und steiniger Weg, aber was wären wir für Unioner, wenn wir ihn nicht voller Überzeugung beschreiten würden? Schon heute kann der erste Schritt gelingen. Lasst uns das nötige Glück gemeinsam erzwingen!“