1. FC Union Berlin stellt Trikots für die Champions-League vor

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat am Donnerstag die Trikots für die anstehenden Champions-League-Spiele vorgestellt. Am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr, DAZN) spielen die Eisernen bei Real Madrid.

In einer Mitteilung des Vereins heißt es: „Angelehnt an die schwarz-goldenen Königsklasse-Shirts, die das Team nach dem Erreichen der Champions League getragen hat, ist auch die neue Spielkleidung vorrangig in edlem Schwarz gehalten. Optische Highlights setzen die goldenen Akzente an Schultern und Kragen. Auch die Logos der Partner und das Vereinsemblem erscheinen in diesem Ton und fügen sich so in die Gestaltung ein.“

Neues Champions-League-Trikot vom 1.FC Union Berlin ist dunkel

Das Wettbewerbslogo der Champions League fehle nicht und ist bereits auf allen Trikots angebracht. Auch das Union-International-Motiv der T-Shirts findet sich als kleines Silikonlabel am unteren Saum des Trikots wieder.

Königsklasse kann kommen: Wir präsentieren unser neues #UCL-Trikot ✨ pic.twitter.com/1q2Lct5qQP — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 14, 2023

Eine weitere Besonderheit: Der Rücken des Champions League-Trikots ist komplett freigehalten. Somit kann auf Wunsch ein Spielerflock aufgebracht werden. Kombiniert wird das Trikot mit einer schwarzen Hose und schwarzen Stutzen.