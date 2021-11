Berlin - Das Weihnachtssingen im Stadion An der Alten Försterei fällt auch in diesem Jahr aus. Am Dienstag gab der 1. FC Union Berlin bekannt, dass die besinnliche Veranstaltung, geplant für den 23. Dezember, wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden wird. Die liebgewonnenen Rituale würden leider auch in diesem Jahr so nicht ablaufen können und so werde das Stadion an dem Tag erneut still und dunkel bleiben, hieß es.

#Infotweet Wie im vergangenen Jahr müssen wir das traditionelle Weihnachtssingen im @StadionAdAF leider absagen.



Passt auf Euch auf und lasst uns auf ein weihnachtliches Wiedersehen 2022 hoffen 👉 https://t.co/4qL7DeO776#fcunion pic.twitter.com/idKG80eS1z — 1. FC Union Berlin 🇪🇺🛫 (@fcunion) November 30, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz