100-Jährige stirbt in Klinik: Polizei untersucht Tod

Bernau -Die Polizei untersucht den Tod einer 100-jährigen Frau in einem Krankenhaus in Bernau (Landkreis Barnim). Die Frau sei am frühen Samstagmorgen gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Drei Tage vorher sei sie zuhause gestürzt und mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Klinikum gekommen. Die 100-Jährige wurde laut Polizei operiert und die Fraktur sei behandelt worden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben eines Sprechers ist dies ein übliches Vorgehen. In Fällen wie einer Operation werde nicht automatisch ein natürlicher Tod festgestellt.