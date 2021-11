Usedom - Mit einer Portion von mindestens 100 Kilogramm Heringssalat will der Gastronom André Domke am Sonntag in Heringsdorf auf Usedom einen Weltrekord aufstellen. Bei der Zubereitung und dem anschließenden Verzehr des Gerichts namens Heringshäckerle sollen unter anderem der ehemalige Profiboxer Axel Schulz und die Box-Trainerlegende Ulli Wegner mithelfen. „Die sind nicht nur zum gut aussehen da, die müssen auch ein bisschen mithelfen, weil 100 Kilo ist eine Menge“, sagte Domke vorab.

Der geprüfte Fischsommelier Domke ist Wiederholungstäter. 2018 hat er bereits einen Weltrekord mit der größten Fischsülze und 2019 einen mit dem größten Topf Fischsoljanka aufgestellt, wie Rekord-Richter Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland sagte, der auch den neuen Rekord überprüfen soll. Danach war laut Domke zwischenzeitlich auch ein Rekord mit Labskaus angedacht.

Fischsommelier Domke: Heringshäckerle ist ein typisch regionales Rezept

Wegen des Coronavirus sei man allerdings auf Heringshäckerle umgeschwenkt, da man die kalte Speise zur Not auch draußen servieren kann. Das Gericht bestehe unter anderem aus Matjesfilet, Äpfeln, Zwiebeln, Dill und Gewürzgurken. Es handele sich um ein typisch regionales Rezept.

Laut Kuchenbecker ist es der erste derartige Weltrekordversuch. Man habe die Menge so festgelegt, da die Leistung rekordverdächtig sein müsse. Auf der anderen Seite solle es aber auch möglich sein, dass die Portion aufgegessen wird. Die Erlöse aus der Verkostung sollen laut Domke an den Greifswalder Förderverein Kinderhospiz Leuchtturm gespendet werden. Das Rekord-Institut für Deutschland sammelt, prüft und präsentiert eigenen Angaben zufolge Höchstleistungen aller Art und ist auf den deutschsprachigen Raum spezialisiert.