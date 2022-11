100 km/h auf der Autobahn: Evangelische Kirche verpasst sich Tempolimit

Die Evangelische Kirche will sich mehr für den Klimaschutz engagieren – sie spricht sich für ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Straßen aus.

Die Evangelische Kirche (EKD) hat sich selbst ein Tempolimit auferlegt. In Zukunft soll bei allen Pkw-Fahrten im kirchlichen Kontext eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen eingehalten werden. Den Beschluss fasste die EKD zum Abschluss ihrer Synode am Mittwoch in Magdeburg. Zudem stellte sich die Kirche hinter die politischen Bemühungen für ein allgemeines Limit von 120 km/h auf deutschen Straßen.

In einem Agenturbericht, den die Kirche auf ihrer Homepage veröffentlichte, heißt es, der Beschluss sei nach einer kontroversen Debatte gefallen. So sei zunächst sogar ein allgemeines Tempolimit von 100 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen gefordert worden.

Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus warnte davor, dass die Kirche „zu sehr mit einem moralischen Ton“ auftrete. „Das geht nach hinten los“, sagte sie. „Dann sind wir wieder die, die als Moralisten dastehen.“ Letztlich beschloss die Versammlung Kurschus' Empfehlung, die auf eine Selbstverpflichtung hervorhebt und beim allgemeinen Tempolimit auf politische Bemühungen verweist.

Evangelische Kirche will Klima-Aktivisten mehr unterstützen

Die Evangelische Kirche hatte sich bei ihrem Treffen in Magdeburg besonders mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, sagte, dass sich die kirchlichen Gemeinden mit der Klimabewegung vernetzen sollten. Sie wünsche sich, dass „ganz viele Gemeinden“ Kontakt zu den Bewegungen in ihrer Region aufnehmen.

Heinrich sagte, dass die Gemeinden und ihre Mitglieder dort starke, unterstützende Partnerinnen und Partner sein könnten. „Es ist schon klar, dass wir nicht mehr in der ersten Reihe stehen. Fridays for Future und die großen Bewegungen machen vieles besser als wir.“ Man könne aber im Hintergrund unterstützender Partner sein. Man habe gemeinsame Ziele.

Die EKD beschreibt ihre Synode als eines der drei Leitungsorgane der Evangelische Kirche in Deutschland. Die 128 Synodalen beraten und beschließen demnach über Angelegenheiten der EKD. Dazu gehören unter anderem Kirchengesetze. (mit dpa)