100 Prozent Wirksamkeit bei Mäusen: Kommt die Antibabypille für Männer?

Eine Antibabypille für Männer hat sich in einer Studie an Mäusen als zu 100 Prozent wirksam erwiesen. Die Pille wirkt, indem sie Spermien daran hindert, lange genug zu schwimmen, um die Eizelle zu erreichen. Allerdings ist die hohe Wirksamkeit nur auf wenige Stunden beschränkt. Die Studie wurde vom biomedizinischen Forschungszentrum der Cornell Universität in New York City durchgeführt und im Fachmagazin Natur Communications veröffentlicht.

Wie die Forscher herausfanden, hat die Pille bei Mäusen zwischen 30 Minuten und einer Stunde nach der Einnahme eine Wirksamkeit von 100 Prozent. Doch bald darauf sinkt diese. Drei Stunden nach der Einnahme sinkt der Wert auf 91 Prozent, nach acht Stunden auf nur noch 78 Prozent. Nach 24 Stunden ist die Wirkung der Pille fast weg.

Neue Antibabypille für Männer ist hormonfrei

„Unser Hemmstoff wirkt innerhalb von 30 Minuten bis zu einer Stunde“, sagte Mitautorin Dr. Melanie Balbach von Weill Cornell Medicine in einer Pressemitteilung. Ein Vorteil der Pille sei vor allem, dass sie sofort wirke. Andere Präparate hingegen bräuchten „Wochen, um die Spermienzahl zu senken oder sie unfähig zu machen, Eier zu befruchten“.

Die Forscher planen nun, die Experimente an anderen Tiermodellen zu wiederholen. Damit soll die Grundlage für klinische Versuche an Menschen geschaffen werden.

Anders als bei der Antibabypille für Frauen, ist diese Pille für Männer hormonfrei. Sie soll keine Auswirkungen auf den Testosteronspiegel der Männer haben. Andere Verhütungsmethoden für Männer, die derzeit noch erforscht werden, hatten häufig diese Auswirkung. Auch soll die von Weill Cornell entwickelte Pille kaum andere Nebenwirkungen, wie beispielsweise Stimmungsschwankungen oder Kopfschmerzen haben.