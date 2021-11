Berlin - In Berlin waren am Donnerstagmorgen ab 5 Uhr die Notrufnummern 110 und 112 der Polizei und der Feuerwehr ausgefallen. Gegen 7.50 Uhr waren die Störungen in der Hauptstadt wieder behoben. Wie viele Notfälle die Leitstelle der Feuerwehr in dieser Zeit nicht erreichten, ist nach Angaben der Behörde noch unklar.

Bürgerinnen und Bürger in Not sollten sich an die örtlichen Polizeiabschnitte wenden oder das Bürgertelefon unter 030 46644664 anrufen, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Der Notruf 110 war gegen 6.15 Uhr wieder erreichbar, twitterte die Polizei. Etwa eineinhalb Stunden später meldete die Katastrophenwarn-App „Nina“ auch ein Ende der Störungen bei der 112. Zuvor sollten sich Hilfesuchende unter der Telefonnummer 030 387 112 oder direkt bei der zuständigen Wache melden.

Weitere Störungsmeldungen gab es unter anderem aus Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt sowie Frankfurt am Main.

Das Problem lag nach Angaben der Sicherheitsbehörden bei der Telekom. Polizei- und Feuerwehr-Leitstellen, die nicht bei der Telekom angeschlossen sind, waren weiterhin per Notruf erreichbar. In der Telekom-Konzernzentrale in Bonn war bislang niemand zu der Störung zu sprechen.

Auch in Köln gab es größere Probleme: Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte es in der Nacht einen großflächigen Ausfall von Strom, Telefonnetz und Trinkwasser gegeben. Ob der Ausfall der Notrufe damit zusammenhängt, ist noch unklar.