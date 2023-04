120 Privatgärten öffnen bis September wieder für Besucher Nach starken Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr wieder private Gärten für Besucher in Berlin und Brandenburg geöffnet. Bis Septe... dpa

Potsdam -Nach starken Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr wieder private Gärten für Besucher in Berlin und Brandenburg geöffnet. Bis September zeigen 120 Privatleute ihre persönlichen Blumenparadiese für Gartenliebhaber zum Flanieren und Fachsimpeln, wie eine Sprecherin der Initiative am Samstag berichtete. Den Anfang machten an diesem verregneten Wochenende 12 Gärten in Potsdam und Umgebung.