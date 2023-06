1200 Menschen aus Regionalzug evakuiert

1200 Menschen hat die Berliner Feuerwehr am Sonntagabend aus einem defekten Regionalzug in der Berliner Wuhlheide evakuiert. Weil es Hinweise auf kollabierte...

Berlin -1200 Menschen hat die Berliner Feuerwehr am Sonntagabend aus einem defekten Regionalzug in der Berliner Wuhlheide evakuiert. Weil es Hinweise auf kollabierte Personen gegeben habe, sei auch der Rettungsdienst vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen. Tatsächlich sei jedoch niemand verletzt worden. Weil Menschen aus dem Zug in ein angrenzendes Waldstück gelaufen seien, sei dort mit einer Drohne nach möglicherweise verletzten Passagieren gesucht worden.

50 Feuerwehrleute, Mitarbeiter der Deutschen Bahn und Beamte der Bundespolizei seien mit der Räumung beschäftigt gewesen. Anschließend wurde der defekte Zug nach den Angaben abgeschleppt. Die Fahrgäste wurden von den Einsatzkräften in einen sicheren Bereich abseits der Gleise gebracht, von dort haben die Reisenden ihren weiteren Weg alleine geplant, wie der Sprecher sagte.