Berlin - Die Eisbären Berlin haben auch ihr viertes Heimspiel in der laufenden Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Am Freitagabend unterlagen die Hauptstädter der Düsseldorfer EG mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Der Treffer von Leonhard Pföderl reichte dem deutschen Meister nicht, um den ersten Saisonsieg in der Arena am Ostbahnhof einzufahren.

Vor 6450 Zuschauern gelang den Düsseldorfern ein Blitzstart: Nach 38 Sekunden nutzte Luca Zitterbart eine Unaufmerksamkeit der Berliner Defensive zum Führungstor. Im weiteren Verlauf des Auftaktdrittels blieben die Rheinländer das weitaus gefährlichere Team. Die Hauptstädter leisteten sich hingegen viele Fehler im Aufbauspiel und taten sich daher schwer, zu klaren Torchancen zu kommen.

Nach der ersten Pause erhöhten die Eisbären den Druck, ließen aber im Abschluss die nötige Präzision vermissen. Glück hatten sie, als Goalie Mathias Niederberger kurz vor dem Drittelende einen Penalty des Düsseldorfers Victor Svensson parieren konnte.

Im Schlussabschnitt baute Alexander Ehl die Führung der Gäste aus, doch wenig später gelang Pföderl der Anschlusstreffer. Zum Ausgleich reichte es trotz einiger Großchancen nicht mehr. Stattdessen sorgte der Düsseldorfer Jerry D’Amigo Sekunden vor Schluss für den Endstand.