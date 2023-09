13-Jährige aus Berlin vermisst: Wo ist Chantal?

Die Berliner Polizei sucht eine vermisste 13-Jährige. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, verließ Chantal Valentina Sophie Eckebrecht am Montagabend (25. September) eine Betreuungseinrichtung in Frohnau und kehrte bisher nicht zurück. Da die Ermittler bislang keine Hinweise auf Chantals Aufenthaltsort haben, veröffentlichten sie am Freitag nun ein Foto und eine Personenbeschreibung des Mädchens.

Chantal ist etwa 1,65 Meter groß, schlank, hat dunkelblonde, kurze Haare und braune Augen. Bekleidet war sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit schwarzer Kleidung und lilafarbenen Sportschuhen der Marke Nike mit einem Karomuster.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat Chantal Valentina Sophie Eckebrecht seit dem 25. September 2023 gesehen?

Wer kann weitere, sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an mailto:LKA124Hinweise@polizei.berlin.de, entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.