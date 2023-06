13-jährige Skaterin schafft zwei Umdrehungen und schreibt Sportgeschichte

Die Australierin Arisa Trew hat den 720er-Trick, also zwei volle Umdrehungen in der Luft, vollführt. Sie ist die erste Frau, die das geschafft hat.

Die Australierin Arisa Trew hat als erste Frau in der Skate-Geschichte den 720er-Trick auf Halfpipe geschafft. Dabei drehen sich die Skater mit ihrem Board zwei Mal in der Luft um sich selbst. Trew schaffte den Trick beim Tony Hawk Vert Alert in den USA, einem der wichtigsten Wettkämpfe im Skate-Sport. Der erste Skater, der den Trick je gemacht hat, ist die Skate-Legende Tony Hawk selbst.

Auf ihrem Instagram-Profil schreibt Trew: „Ich kann nicht glauben, dass ich meinen ersten 720er gelandet habe.“ Sie könne ebenfalls nicht fassen, dass sie den Trick als erste weibliche Skaterin erfolgreich ausgeführt habe. Was das Erfolgserlebnis bestimmt noch besser macht: Tony Hawk selbst war bei den Wettkämpfen zugegen. Hawk schaffte den 720er 1985 das erste Mal. Wer es ihm nachtut, gehört zur Königsklasse im Skate-Sport.

Arisa Tate ist nun auf Platz 14 in der Weltrangliste

Arisa Trew erreichte mit ihrer Leistung den ersten Platz vor der 16-jährigen Asahi Kaihara aus Japan und der zehnjährigen Reese Nelson aus Kanada. Trew steht nun an der 14. Stelle der Weltrangliste. Doch die Teenagerin hat noch mehr vor: Bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 möchte sie für Australien antreten.

Vielleicht ist sie dann auch schon dem nächsten Meilenstein in der Skate-Welt näher: Tony Hawk schaffte es 1999 erstmals, sich um 900-Grad, also zweieinhalb Mal rückwärts um sich selbst zu drehen. Damit nicht genug: Der Skater Mitchie Brusco hat sich 2019 sogar drei Mal um sich selbst gedreht, also um 1260 Grad.