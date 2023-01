13-Jähriger schießt mit Softair-Waffe auf Kinder Ein 13-Jähriger soll in Oranienburg mit einer Softair-Waffe von einem Balkon aus auf zwei Kinder auf einem Spielplatz geschossen haben. Das sei eher ein „Dum... dpa

Oranienburg -Ein 13-Jähriger soll in Oranienburg mit einer Softair-Waffe von einem Balkon aus auf zwei Kinder auf einem Spielplatz geschossen haben. Das sei eher ein „Dumme-Jungen-Streich“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord am Montag. Die beiden sieben und zehn Jahre alten Kinder - ein Mädchen und ein Junge - seien am frühen Sonntagabend getroffen, aber nicht verletzt worden.