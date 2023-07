Brandenburg: 13-Jähriger fährt mit Auto seines Opas davon – und verschwindet spurlos

Nachdem ein 13-jähriger Junge am Sonntag mit dem Auto seines Opas davon gefahren ist, fehlt von ihm am Montag noch immer jede Spur. Ein Polizeisprecher sagte am Montag, dass der Junge zu Besuch bei seinem Opa in Glienicke (Landkreis Oberhavel) in Brandenburg war.

Alle Hinweise führten die Ermittler bislang nicht zu dem vermissten Kind. Der Junge und das Auto bleiben verschollen.