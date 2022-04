Die Last-Minute-Bucher unter den Mallorca-Urlaubern sind vermehrt auf Taxis und öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Denn auf der spanischen Mittelmeer-Insel sind zu Ostern kaum noch Mietwagen zu bekommen. Die Autos, die noch zu haben waren, kosteten zum Teil weit mehr als 100 Euro pro Tag. Nach Angaben der Branche seien in einigen Teilen Mallorcas alle zur Verfügung stehenden Fahrzeuge bereits reserviert, berichtete am Mittwoch die Regionalzeitung Última Hora. Es habe eine unerwartet hohe Nachfrage nicht nur von ausländischen Touristen, sondern auch von Besuchern vom spanischen Festland gegeben, hieß es.

„Wir haben die besten Prognosen übertroffen“, sagte der Präsident des Verbandes der Autovermieter der Balearen (Aevab), Ramón Reus, der Zeitung. Man habe befürchtet, dass der Krieg in der Ukraine die Nachfrage zumindest etwas verringern würde. „Die Realität ist aber, dass wir für die nächsten fünf Tage praktisch ausgebucht sind“, erklärte Reus.

In die gleiche Kerbe schlug Antoni Masferrer, Chef des Konkurrenz-Verbandes, der Balearischen Vereinigung der Vermieter von Autos ohne Fahrer (Balebal): „Wir beobachten eine Zunahme der Ankünfte ausländischer Touristen, insbesondere der deutschen, britischen, italienischen und nordischen, aber auch der spanischen Besucher.“

Im Sommer könnten Mietwagen auf Mallorca noch teurer werden

Die starke Zunahme sei zwar positiv, man sei aber wegen des pandemiebedingten Fahrzeugmangels unzufrieden, da man viele Kunden abweisen müsse. Beide Verbände stimmten darin überein, dass es auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln derzeit etwa 50.000 weniger Mietwagen als im Jahr vor der Pandemie gebe. „Das lässt uns wenig Spielraum“, hieß es. Das habe auch zu Preisanstiegen von bis zu 300 Prozent geführt. Von 15 bis 60 Euro pro Tag für einen Mietwagen seien die Preise im Schnitt auf 130 Euro pro Tag geklettert. In der Hochsaison zwischen Juli und September müsse man mit noch mehr Problemen rechnen.

Die Nachfrage nach Mietwagen spiegelt den Andrang auf die Balearen wider. So sind in der Zeit vor und über Ostern zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie vor gut zwei Jahren die Hotels etwa auf Mallorca wieder voll. Javier Vich, Präsident der Hotelvereinigung von Palma und Cala Mayor, sagte der Zeitung, dass die Auslastung der Boutique- und Stadthotels in Palma „die besten Prognosen übertrifft“. Die durchschnittliche Auslastung während der Osterferien würde bei 85 Prozent und an den Feiertagen bei 90 Prozent liegen. Einige der Fünf-Sterne-Hotels seien ausgebucht. Fast 60 Prozent aller Buchungen stammen von deutschen Urlaubern.