14 Euro pro Stunde? Heil erntet scharfe Kritik für Mindestlohn-Vorstoß

Am Sonntag kündigte der Arbeitsminister eine „deutliche Steigerung“ beim Mindestlohn an. Gegenwehr kam vor allem von den Arbeitgebern – und von der FDP.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat für das kommende Jahr eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns in Aussicht gestellt – und mit seinem Vorpreschen scharfe Kritik der Arbeitgeber, aber auch vom Koalitionspartner FDP auf sich gezogen. „Arbeit muss sich lohnen. Deshalb wird es zum nächsten Januar eine weitere Mindestlohnerhöhung geben“, sagte Heil der Bild am Sonntag.

Für 2024 rechne der SPD-Politiker mit einer „deutlichen Steigerung“. Diesbezüglich verwies Heil vor allem auf die hohe Inflation und Tariferhöhungen, die sich auch auf den Mindestlohn niederschlagen. Sozialverbände forderten zuletzt eine Erhöhung auf bis zu 14 Euro.

Arbeitgeber: Heil sabotiert Mindestlohnkommission

Die letzte Anhebung des Mindestlohns hatte es zum 1. Oktober 2022 gegeben – von 10,45 Euro auf zwölf Euro pro Stunde. Diesen einmaligen Schritt hatte die Regierung beschlossen und nicht –wie eigentlich vorgesehen – die dafür eingesetzte unabhängige Mindestlohnkommission.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) erklärte mit Blick auf Heils Pläne, es sei bisher „immer von einem einmaligen Eingriff die Rede“ gewesen. Der Arbeitsminister „sabotiert die Arbeit der unabhängigen Mindestlohnkommission“, kritisierte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. „Die Koalitionsführung muss sich entscheiden, ob sie die fortwährenden Grenzüberschreitungen des Bundesarbeitsministers weiterhin duldet“, fügte er mit Blick auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hinzu.

Der Obmann der FDP-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jens Beeck, betonte am Montag: „Die Festlegung von Löhnen obliegt in Deutschland den Tarifpartnern.“ Das gelte auch für den Mindestlohn. Aufgrund der Entwicklung der Tariflöhne sei Heils Erwartung an eine Mindestlohnerhöhung „nicht unplausibel“, so Beeck. „Es ist jedoch weder die Aufgabe des Ministers darüber öffentlich zu spekulieren noch Einfluss nehmen zu wollen.“ Die politische Erhöhung im Vorjahr sei „einmalig“ gewesen. Eine erneute politische Mindestlohnfestlegung, „an den Empfehlungen der Mindestlohnkommission vorbei“, komme nicht in Frage.

Linken-Chefin Wissler: Arbeitnehmer brauchen mindestens 13 Euro

Kritik kam auch vom Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei. „Für den Mindestlohn macht die unabhängige Mindestlohnkommission einen Vorschlag für 2024“, sagte Frei den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Dienstag vorab. „Es ist irritierend, dass sich der Arbeitsminister jetzt dazu äußert.“ Der CDU-Politiker fügte hinzu: „Eine politische Lohnfindung ist jedenfalls falsch.“

Linken-Chefin Janine Wissler forderte dagegen rasche gesetzliche Schritte. „Angesichts explodierender Preise darf der Minister nicht auf die Mindestlohn-Kommission warten“, sagte sie den Funke-Zeitungen. Wie im vergangenen Jahr solle Heil den neuen Mindestlohn per Gesetz festlegen, „und zwar möglichst schnell“. Wissler betonte: „Die Beschäftigten brauchen mindestens 13 Euro – denn unterhalb davon schützt ein Mindestlohn nicht vor Altersarmut.“ Zugleich forderte sie schärfere Kontrollen, ob der vorgeschriebene Mindestlohn tatsächlich gezahlt werde.

Heil kündigte weiter an, bis Juni einen Entwurf für das im Koalitionsvertrag vereinbarte Tariftreuegesetz vorzulegen. „Die Auftragnehmer des Bundes müssen ihren Mitarbeitern alle Regelungen des Branchentarifvertrags gewähren – von Lohnhöhe über Zulagen und Urlaub bis Weihnachtsgeld“, sagte er. Ziel sei, dass das Gesetz Anfang 2024 in Kraft trete.