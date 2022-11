14 Jahre Haft und Unterbringung in Klinik für Mord Ursprünglich sollte in diesem Jahr Hochzeit gefeiert werden, doch dazu kommt es nicht: Die Frau trennt sich, der Mann bringt sie unter Drogeneinfluss um. Für... dpa

ARCHIV - Eine Darstellung der Göttin Justitia. Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Potsdam -Mit zahlreichen Messerstichen brachte er seine frühere Lebensgefährtin in Potsdam um: Für den Mord an der Frau muss ein Mann für 14 Jahre in Haft und wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Dieses Urteil sprach das Landgericht Potsdam am Freitag (Az.: 21 Ks 4/22, 486 Js 8552/22), wie ein Sprecher sagte. Dem 41 Jahre alten deutschen Angeklagten, der auch auf die Tochter der Frau losging, werden Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Seine Schuldfähigkeit war nach Ansicht des Gerichts allerdings vermindert.