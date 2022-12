14-Jährige von Jugendlichen getreten und geschlagen Eine 14-Jährige ist im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen und getreten worden. Sie erlitt am Dienstagnachmittag ... dpa

Berlin -Eine 14-Jährige ist im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen und getreten worden. Sie erlitt am Dienstagnachmittag Verletzungen am Kopf und am Knie und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.