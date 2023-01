14-Jähriger mit Messer verletzt: 15-Jähriger festgenommen Ein 14-jähriger Jugendlicher ist in Eberswalde (Barnim) bei einem Messerangriff durch mehrere Stiche in den Rücken schwer verletzt worden. Der 14-Jährige sei... dpa

Eberswalde -Ein 14-jähriger Jugendlicher ist in Eberswalde (Barnim) bei einem Messerangriff durch mehrere Stiche in den Rücken schwer verletzt worden. Der 14-Jährige sei am Donnerstag vor seinem Wohnhaus von einem zunächst Unbekannten aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus angegriffen worden, berichtete die Polizei am Freitag. Das Opfer musste mit Stichwunden im Rücken in einer Klinik behandelt werden.