14-Jähriger tot bei Schule gefunden - Teenager tatverdächtig

Lohr am Main -Ein 14-jähriger ist am Freitag auf einem Schulgelände in Lohr am Main tot aufgefunden worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen im Teenageralter unter dem Verdacht eines Tötungsdelikts fest. Er solle am Samstag dem Haftrichter in Würzburg vorgeführt werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Würzburg. Die Hintergründe seien noch völlig unklar.

Ein 14-Jähriger sei am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf die Polizeiinspektion in Lohr gekommen und habe gemeldet, er habe erfahren, dass ein Bekannter von ihm getötet worden sei. Eine Polizeistreife habe dann auf einer kleinen Grünanlage neben der Schule den leblosen Jugendlichen mit äußeren Verletzungen gefunden. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos, ein Notarzt stellte den Tod fest.

Spurensicherung noch bei der Arbeit

Die Polizei wisse inzwischen von drei Personen, die dabei gewesen seien, sagte der Polizeisprecher. Dass Opfer und Täter Schüler des Schulzentrums seien, könne er nicht bestätigen. Beide stammten aus dem Landkreis Main-Spessart.

Neben dem Schulzentrum mit Gymnasium, Mittelschule, Sportplatz und Basketballplatz ist eine kleine Grünanlage mit Parkbank, Bäumen und Gebüsch, in der Nähe ist ein McDonald's. In Bayern sind noch Schulferien, aber die Grünanlage sei ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, sagte der Polizeisprecher.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Leiche des Jugendlichen lag am späten Abend noch neben einem Gebüsch, die Spurensicherung war noch bei der Arbeit. Der Tatverdächtige wurde gegen 18.00 Uhr festgenommen und war am Abend noch in der Polizeiinspektion Lohr. Ob er Angaben zur Tat machte, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.