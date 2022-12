15-Jährige stirbt bei Unfall mit Bus - rote Ampel ignoriert Bei dem tragischen Unglück stirbt in Berlin am Wochenende eine 15-jährige Jugendliche. Den beteiligten Busfahrer trifft aber wohl keine Schuld. In der Debatt... dpa

Berlin -Zwei Tage nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Berlin deuten die Erkenntnisse weiterhin auf eine Schuld der beiden Jugendlichen hin. An dieser ersten Einschätzung habe sich nichts geändert, so die Polizei am Montag. Die beiden Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren sollen am Samstagabend in Steglitz bei roter Fußgängerampel über die Straße und vor den Doppeldecker-Bus gelaufen sein. Nach Polizeiangaben gab es viele Augenzeugen. Die 15-jährige Jugendliche starb am Unfallort, ihre 14-jährige Begleiterin erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Zu ihrem Gesundheitszustand gab es am Montag zunächst keine neuen Informationen.