Berlin - Ein 15-jähriger Jugendlicher mit einer Schreckschusspistole hat in Berlin für einen SEK-Einsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei bedrohte der 15-Jährige am Dienstagnachmittag mit der Pistole mehrere Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren. Dabei soll er einem Mädchen die Waffe gegen den Kopf gehalten haben. Die Mädchen verließen die Bank, auf der sie saßen. Der Jugendliche schoss dann in die Luft, eine Zwölfjährige erlitt dadurch ein Knalltrauma. Dann flüchteten er und sein Komplize.

Alarmierte Polizisten fanden einen der beiden Verdächtigen in der näheren Umgebung. Die Ermittlungen führten zu seinem Komplizen. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde alarmiert und durchsuchte die Wohnung des Mittäters in der Seestraße, wo auch die Tatwaffe gefunden wurde. Nach der Festnahme übergab die Polizei die Jugendlichen ihren Eltern.