15-Jähriger nach Verdacht auf Messerangriff in Einrichtung

Eberswalde -Ein 15-Jähriger ist als Tatverdächtiger einer Messerattacke gegen einen 14 Jahre alten Jungen in Eberswalde (Landkreis Barnim) in einer Einrichtung für Jugendliche untergebracht worden. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Mittwoch mit. Der Unterbringungsbefehl laute auf versuchten Totschlag. Der Beschuldigte kam nicht in Untersuchungshaft.