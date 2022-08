Eine verschüttete Lkw-Ladung Tomaten hat im US-Bundesstaat Kalifornien mehrere Unfälle mit Verletzten verursacht. Wie die New York Times berichtet, entluden sich die roten Früchte auf der Fahrbahn des Highway 80 bei Vacaville im Norden Kaliforniens, nachdem der Fahrer des Lkw mit einem anderen Fahrzeug zusammengeprallt war. Anschließend habe der Lkw ein weiteres Fahrzeug gestreift und sei dann gegen die Trennmauer zwischen den Fahrbahnen gekracht. Dabei habe er seine Ladung verloren.

Die faustgroßen Tomaten verteilten sich daraufhin über etwa 60 Meter auf der viel befahrenen Straße. Sie hätten sich teils mehr als 50 Zentimeter hoch gestapelt, sagte ein Sprecher der California Highway Patrol gegenüber der Zeitung – und betonte, das sei keineswegs übertrieben. Mehrere Fahrzeuge seien daraufhin in den Tomaten verunglückt. Vier Personen seien insgesamt verletzt worden, darunter auch der Fahrer des Lastwagens.

„Als würde man auf Eis laufen!“

Der Sprecher beschrieb die Verbindung von Öl und Dreck auf der Straße mit den verschütteten Tomaten als hochgefährlich: „Diese Tomatenschalen... Sobald sie auf den Asphalt treffen, ist es, als würde man auf Eis laufen“, so der Sprecher. Der Unfall ereignete sich bereits Montagfrüh. Die Sperrung der Straße hielt bis in den Nachmittag an.