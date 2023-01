16-Jähriger bei Wahlkampf in Berlin attackiert: Tatverdächtiger ruft Nazi-Parolen Ein Jugendlicher verteilt in Rummelsburg Flyer der Linken. Einer Gruppe von Männern passt das nicht: Es werden Nazi-Parolen gerufen, der Hitlergruß gezeigt, der 16-Jährige wird angegriffen. dpa

Die Polizei im Einsatz: In Rummelsburg wurde ein Jugendlicher an einem Wahlstand attackiert und mit Nazi-Parolen konfrontiert. dpa/Daniel Karmann

Berlin -Inmitten des Berliner Wahlkampfs ist ein 16-Jähriger beim Verteilen von Infomaterialien der Partei Die Linke in Rummelsburg angegriffen und mit Nazi-Parolen konfrontiert worden. Der Jugendliche habe nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen am Freitag in unmittelbarer Nähe zu einem Wahlstand der Linken Flyer verteilt, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Dann soll er ein Flugblatt an eine Hauswand geklebt haben. Dabei habe ihm ein 56-Jähriger auf die Hand geschlagen. Anschließend habe sich der Mann zu einer Gruppe begeben, aus der nationalsozialistische Parolen gerufen worden seien. Ein 50-Jähriger habe zudem den Hitlergruß vor Polizisten gezeigt, die alarmiert worden waren.