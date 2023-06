Medienberichten zufolge haben die türkischen Behörden am Dienstag einen 16-jährigen Schüler festgenommen und inhaftiert, weil er auf einem Wahlkampfplakat, auf dem der wiedergewählte Präsident Recep Tayyip Erdogan zu sehen ist, einen Hitler-Schnurrbart gezeichnet hatte.

Wie die Tageszeitung Cumhuriyet berichtet, werde dem Jugendlichen aus der Stadt Mersin, im Südosten der Türkei, vorgeworfen, das Plakat in der Nähe seines Hauses mit einem Stift unkenntlich gemacht zu haben. Er habe „einen Hitler-Schnurrbart gekritzelt und beleidigende Kommentare geschrieben zu haben“.

Den Berichten zufolge wurde er nach der Auswertung von Überwachungskameras festgenommen. Bei einer Befragung in seinem Haus habe der 16-Jährige zugegeben, den Bart gemalt zu haben, nicht aber die Kommentare. Dem Sender Halk TV zufolge befand die Staatsanwaltschaft, der Junge habe „den Präsidenten beleidigt“, er wurde in eine nahegelegene Jugendeinrichtung gebracht.



Erdogan hatte am 28. Mai die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Dem Justizministerium zufolge ist „Präsidentenbeleidigung“ eine der häufigsten Straftaten in der Türkei. Allein im vergangenen Jahr gab es 16.753 Schuldsprüche für dieses Vergehen. (mit AFP)