16 Partygäste mit Silvesterfeuerwerk in Berlin verletzt: Anklage gegen zwei Männer

Zwei Männer sollen in der Silvesternacht 2021/2022 durch den unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik 16 Menschen bei einer Feier in Berlin-Friedrichshagen erheblich verletzt haben. Gegen sie erhebt die Staatsanwaltschaft Berlin nun Anklage wegen vorsätzlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, gefährlicher und schwerer Körperverletzung zum Landgericht.

Schon im Oktober 2021 sollen die beiden Männer laut Staatsanwaltschaft Berlin sich im osteuropäischen Ausland mit Pyrotechnik für Silvester versorgt haben.Über die hierfür erforderlichen Genehmigungen verfügten sie nicht. Kurz vor Silvester 2021/2022 sollen sie dann auf einem Firmengelände in Friedrichshagen unsachgemäß ein Abschussgestell selbst gebaut und in diesem unter anderem „Kugelbomben“ drapiert haben.

Feuerwerksunfall in Berlin-Friedrichshagen: Abschussgestell kippte um

Als sich zum Jahreswechsel rund zwanzig Gäste um das Gestell im Abstand von zehn Metern versammelt hatten (erforderlich wären 140 Meter gewesen), sollen die ersten drei Kugelbomben per Funkauslöser gezündet worden sein. Das Zünden soll zum Umkippen des Gerüsts geführt haben.

Im Anschluss soll in dem nun liegenden Gestell eine vierte Kugelbombe ausgelöst, direkt in die Gruppe der Zuschauer geflogen und dort explodiert sein. 16 Menschen wurden so, was die beiden Angeschuldigten laut Anklage jedenfalls billigend in Kauf genommen hatten, teils erheblich verletzt. Aufgeführt werden in der Anklage der Staatsanwaltschaft Berlin Tinnitus, erhebliche Verletzungen an den unteren Extremitäten, die sogar bei einem Mann zur Amputation eines Zehs führten und erhebliche Entstellungen durch die zurückgebliebenen Vernarbungen bei einigen der Betroffenen.