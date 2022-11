16 Schulteams spielen in Blankenfelde-Mahlow um den WM-Titel Parallel zum Turnier in Katar spielen Schulmannschaften aus Brandenburg und anderen Bundesländern in dieser Woche in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) die... dpa

Blankenfelde-Mahlow -Parallel zum Turnier in Katar spielen Schulmannschaften aus Brandenburg und anderen Bundesländern in dieser Woche in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) die Fußballweltmeisterschaft der Erwachsenen nach. Anpfiff des zweitägigen Turniers war am Dienstag, wie das Bildungsministerium mitteilte. Demnach kämpfen 16 Teams aus jeweils fünf Spielerinnen und Spielern um den Titel. 2018 waren noch 32 Teams dabei gewesen.