17-Jährige in Berliner Hotelzimmer gefilmt: Tatverdächtiger stellt sich

Nur wenige Stunden nach einer Öffentlichkeitsfahndung hat sich ein mutmaßlicher Sexualstraftäter bei der Berliner Polizei gestellt. Am Montagmorgen hatte die Behörde eine Beschreibung und ein Foto eines Verdächtigen veröffentlicht. Am Nachmittag teilte die Polizei mit, ein 21-Jähriger habe sich auf einer Dienststelle gemeldet. Er muss sich nun wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffes verantworten.

Was war geschehen? Die Tat soll sich um 3.30 Uhr am 20. März 2022 in einem Hotel an der Heidestraße ereignet haben: Der Verdächtige soll sich vor mehr als einem Jahr in einem Hotelzimmer in Berlin-Moabit gegenüber einer damals 17-Jährigen sexuell übergriffig verhalten haben. Während der Tat soll er Fotos und Videos von der Jugendlichen gemacht haben.