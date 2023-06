17-Jährige in Berliner Hotelzimmer gefilmt: Polizei fahndet nach diesem Mann

Ein Mann soll sich vor mehr als einem Jahr in einem Hotelzimmer in Moabit gegenüber einer damals 17-Jährigen sexuell übergriffig verhalten haben. Während der Tat soll er Fotos und Videos von der Jugendlichen gemacht haben. Jetzt hat die Polizei ein Bild von dem mutmaßlichen Täter veröffentlicht und bittet bei der Fahndung um Mithilfe.

Die Tat soll sich um 3.30 am 20. März 2022 in einem Hotel an der Heidestraße ereignet haben. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat den Abgebildeten vor oder nach der Tat gesehen?

Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Tiergarten unter der Rufnummer 030 4664 9135 55 oder per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.