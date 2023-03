17-Jährige sexuell ausgebeutet? 30-Jähriger vor Gericht Weil er eine 17-Jährige in die Prostitution gedrängt und ausgebeutet haben soll, steht ein 30 Jahre alter Mann vor dem Berliner Landgericht. Er habe über Mon... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Weil er eine 17-Jährige in die Prostitution gedrängt und ausgebeutet haben soll, steht ein 30 Jahre alter Mann vor dem Berliner Landgericht. Er habe über Monate hinweg auf einer Internetseite sexuelle Dienste der damals Minderjährigen angeboten und nahezu täglich Termine mit Freiern organisiert, heißt es in der zu Prozessbeginn am Freitag verlesenen Anklage. Der Verteidiger kündigte an, sein Mandant werde sich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Vorwürfen äußern.