17-Jähriger demoliert Haltestelle und Fahrzeuge in Marzahn

Berlin -Die Polizei hat in Berlin-Marzahn einen mutmaßlich berauschten Randalierer gestellt. Sicherheitspersonal beobachtete den 17-Jährigen am frühen Sonntagmorgen an der Kreuzung Blumberger Damm/Cecilienstraße, wie die Beamten mitteilten. Er habe dort zunächst an einer Bushaltestelle die Scheiben des Wartehäuschens zerstört.