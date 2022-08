Berlin - Ungeschickter geht es kaum: Nachdem ein Jugendlicher in Berlin-Neukölln rund 30 Goldketten in einem Juweliergeschäft gestohlen hatte, verlor er auf der Flucht sein Handy und wurde auch noch von Zeugen verfolgt. Kurz darauf nahm die Polizei den 17-Jährigen am Donnerstagabend fest, wie am Freitag mitgeteilt wurde. In dem Juwelierladen in der Karl-Marx-Straße hatte ihm eine Verkäuferin eine Tasche mit rund 30 Goldketten zur Auswahl vorgelegt. Der Dieb griff sich die Tasche, rannte los - und kam nicht weit.