17-jähriger Radfahrer von Polizeiauto angefahren

Berlin -Ein 17 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Konradshöhe von einem Polizeistreifenwagen angefahren und schwer verletzt worden. Auch ein 56-jähriger Polizist wurde bei der Kollision am Donnerstagnachmittag auf dem Falkenplatz verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 17-Jährige im Berliner Nordwesten unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren sein. Der Polizeiwagen fuhr ganz normal ohne Blaulicht oder Sirene. Der Jugendliche erlitt Verletzungen an Kopf und Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.