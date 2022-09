Berlin - Ein 17-jähriger Jugendlicher hat vor einem Mietshaus in Berlin Hellersdorf mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge hörte die Schüsse am Mittwochabend, alarmierte die Polizei und zeigte den Polizisten die Wohnung des Jugendlichen. Diese fanden den Schützen im Kinderzimmer, auf seinem Bett lagen die Schreckschusswaffe mit leerem Magazin, mehrere Patronen und Waffenaufsätze sowie in einer Tasche drei kleine Plastiktütchen, gefüllt vermutlich mit Marihuana.