Schlag auf die Nase: Minderjähriger Dieb verletzt Berliner Polizist Ein 17-jähriger soll in Prenzlauer Berg mehrere Handys gestohlen haben. Nach seiner Festnahme attackierte er zwei Polizisten. dpa

Ein Jugendlicher hat nach seiner Festnahme in Moabit zwei Polizisten angegriffen (Symbolbild). Imago/Jochen Tack

Berlin -Ein 17-jähriger mutmaßlicher Dieb hat nach seiner Festnahme zwei Angestellte der Berliner Polizei attackiert und verletzt. Der Jugendliche stahl in Prenzlauer Berg das Handy eines 41-Jährigen - dieser ortete sein Gerät und übermittelte den Standort der Polizei. Die Beamten fassten daraufhin den 17-Jährigen an der Gotzkowskybrücke in Moabit.