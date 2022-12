Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wurde ein Torrekord aufgestellt. Insgesamt fielen bei der WM 172 Tore – mehr als je zuvor.

172 Treffer: Torrekord bei WM in Katar aufgestellt

Lusail -Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wurde ein Torrekord aufgestellt. Insgesamt fielen bei der WM 172 Tore - mehr als je zuvor.

Der bisherige Rekord lag bei 171 Treffern, die bei den Weltmeisterschaften 1998 und 2014 erzielt wurden. Das Finale der WM 2022 hatte Argentinien mit 4:2 (3:3, 2:2, 2:0) im Elfmeterschießen gegen Frankreich für sich entschieden.

Kylian Mbappé ist bester Torschütze der Fußball-WM in Katar. Der 23-jährige Franzose erzielte in sieben Turnierspielen acht Tore. Mbappé, Flügelstürmer bei Paris Saint-Germain, hatte mit seinen Treffern einen wesentlichen Anteil am Finaleinzug Frankreichs, konnte aber die Niederlage im Elfmeterschießen gegen Argentinien nicht verhindern.

Im Finale erzielte Mbappé drei Treffer. Ein Kunststück, das vor ihm nur dem Engländer Geoff Hurst im WM-Finale 1966 gelungen war. Schon im WM-Finale 2018 hatte Mbappé beim 4:2-Erfolg Frankreichs gegen Kroatien ein Tor im Finale beigesteuert. Vier Tore in Finalbegegnungen einer WM waren zuvor noch keinem Spieler gelungen.

Der siebenfache Ballon d’Or-Gewinner Lionel Messi erzielte für Argentinien in sieben Spielen sieben Tore. Argentiniens Julián Álvarez erzielte in sieben Einsätzen vier Treffer.