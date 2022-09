Ein 18-Jähriger soll am Dienstagabend in Kreuzberg drei Zivilpolizisten bedroht und ihnen vor die Füße gespuckt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Beamten, nachdem der 18-Jährige angedeutet haben soll, sie mit einer selbst hergestellten Stoß- und Schlagwaffe anzugreifen, selbst den Schusswaffengebrauch angedroht.

Laut der Polizei war der 18-Jährige gemeinsam mit einem 17-Jährigen am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr auf dem Mehringdamm entgegengekommen. Im Vorbeigehen soll der 18-Jährige einem Polizisten unvermittelt vor die Füße gespuckt und seinen Weg erst einmal fortgesetzt haben. Kurz darauf soll er sich jedoch umgedreht und den Polizisten herablassend angegangen sowie provoziert haben.

Der 18-Jährige soll dann in aggressiver Haltung auf die Einsatzkräfte zugegangen sein. Daraufhin gaben sich die eigentlich als Fußstreife eingesetzten Beamten als Polizisten zu erkennen. Der 18-Jährige soll sich jedoch unbeeindruckt gezeigt, eine mit Schrauben selbst hergestellte Stoß- und Schlagwaffe gezogen, damit gedroht und Schlagbewegungen in Richtung der Einsatzkräfte geführt haben.

18-Jährigen unter Vorhalt der Dienstwaffe aufgefordert, Waffe niederzulegen

Daraufhin zogen die Polizisten ihre Dienstwaffen und versuchten, den 18-Jährigen zu beruhigen. Sein 17-jähriger Begleiter unterstützte dies, sodass die Lage kurzfristig beruhiget werden konnte. Als der 18-Jährige nun jedoch aufgefordert wurde, sich auszuweisen, habe er erneut aggressiv reagiert und wieder die Waffe angelegt. Er wurde nun unter Vorhalt der Dienstwaffe dazu aufgefordert, die Waffe fallen zu lassen.

Der 17-jährige Begleiter soll dem 18-Jährigen in diesem Moment die Waffe entrissen haben. Mit Hilfe von weiteren Polizisten wurde der offenbar alkoholisierte 18-Jährige nun zu Boden gebracht. Hierbei sei es zu erheblichen Widerstandshandlungen gekommen, was die weitergehende Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich machte, hieß es von der Polizei. Dem jungen Mann wurden Handschellen angelegt.

Zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme wurde der 18-Jährige zu einem Polizeigewahrsam gebracht, aus dem er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Die Waffe wurde beschlagnahmt. IEs wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn ermittelt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.