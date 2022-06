Senftenberg - Mit einem Zeugenaufruf sucht die Polizei in Brandenburg nach einem Mann, der an Christi Himmelfahrt eine 18-Jährige in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) verletzt haben soll. An einer Parkbank am Hafen soll der Unbekannte die Frau am Nachmittag mit körperlicher Gewalt dazu gezwungen haben, ein Getränk aus einem Becher zu trinken, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend soll der Mann die Frau gewürgt haben, bis sie ohnmächtig wurde. Die 18-Jährige wurde mit Vergiftungserscheinungen in eine Klinik gebracht.

Der Verdächtige soll etwa 20 Jahre alt und schlank sein. Er soll kurze und stoppelige dunkelbraune Haare haben und akzentfrei Deutsch sprechen. Er soll mit einem hellen Hemd und bunten Vogelmotiven bekleidet gewesen sein.