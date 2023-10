18-Jährige nimmt Auto die Vorfahrt - Vier Verletzte

Luckau -Bei einem Verkehrsunfall im Luckauer Ortsteil Cahnsdorf (Dahme-Spreewald) sind vier Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben nahm eine 18-Jährige am Mittwochnachmittag auf der Landstraße zwischen Cahnsdorf und dem Abzweig nach Frankendorf mit ihrem Wagen einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt und prallte mit dem Auto zusammen. Die junge Frau sowie zwei Begleiterinnen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch die 55 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens kam mit Verletzungen in eine Klinik.