18-Jähriger verletzt Jugendlichen mit Schreckschusswaffe

Berlin -Mit einer Schreckschusswaffe soll in der Nacht zum Samstag in Berlin-Neukölln ein 18-Jähriger einen anderen Jugendlichen verletzt haben. Der 17-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt, wie die Polizei mitteilte. Der 18-Jährige wurde festgenommen, als die Beamten mit richterlichem Beschluss dessen Wohnung durchsuchten. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde beschlagnahmt.