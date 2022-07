Berlin - Ein 19-Jähriger ist in Berlin-Lichtenberg von einer sechsköpfigen Gruppe überfallen worden. Die mutmaßlichen Täter hatten den 19-Jährigen in der John-Sieg-Straße zunächst angesprochen und ihm sein Handy weggenommen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Dann bedrohten sie ihn mit einer Schreckschusswaffe und einem Messer, schlugen ihm ins Gesicht und forderten weitere Wertsachen. Schließlich flüchtete die Gruppe mit einer Bauchtasche, einer Armbanduhr und den Pins für die EC-Karte des 19-Jährigen.

Wenig später wurde in der Nähe eine sechsköpfige Gruppe im Alter von 16 bis 21 Jahren von der Polizei kontrolliert. Als die Beamten die geraubten Gegenstände bei den Gruppenmitgliedern entdeckten, nahmen sie die mutmaßlichen Räuber vorläufig fest. Der überfallene 19-Jährige wurde mit einem Schock und leichten Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht.