19-Jähriger in Senftenberg auf der Straße angeschossen Ein 19-Jähriger ist in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) auf offener Straße angeschossen worden. Am Dienstagabend habe es dort eine körperliche Auseinander... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Potsdam -Ein 19-Jähriger ist in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) auf offener Straße angeschossen worden. Am Dienstagabend habe es dort eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gegeben, in deren Folge der 19-Jährige eine Schusswunde am Bein erlitten habe, berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Mittwoch. Der junge Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen nach den weiteren Beteiligten des Streits und dem Schützen liefen, so der Sprecher. Zuerst hatte die „Lausitzer Rundschau“ berichtet.