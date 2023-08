Mit 1,91 Promille: Betrunkene fährt in Hellersdorf gegen Lkw – zwei Verletzte

Eine 36-jährige Autofahrerin ist am Montagabend in Hellersdorf mit offenbar hoher Geschwindigkeit gegen einen geparkten Lastwagen gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit einem Atemalkoholwert von 1,91 Promille gegen 22.10 Uhr auf der Hellersdorfer Straße in Richtung Cecilienstraße unterwegs. Der Unfall passierte, während sie ein anderes Fahrzeug überholte.

Die 36-Jährige und ihre 42 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Unfallwagens entließ sich gegen ärztlichen Rat nach der Blutentnahme selbst. Ihr Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls erheblich beschädigt. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben.