200 Kilo Düngemittel auf Gleisen

Ruhland -In der Nähe des Bahnhofs in Ruhland im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sind 200 Kilo Düngemittel auf den Gleisen gefunden worden. Das Düngemittel war weder gefährlich noch umweltschädlich, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Spezialisten eines Chemieunternehmens entfernten den Dünger am Donnerstagabend von den Gleisen. Seit wann das Düngemittel bereits dort lag und wie es dorthin gelangte, war zunächst unklar.